Стало известно, почему ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО

У Киева есть лишь ограниченное число истребителей и боевых вертолетов
Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Киев не сможет начать атаку в стиле Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
"Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет", - отмечает издание (цитата по РИА Новости).
По мнению западных экспертов, у ВСУ имеется лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Украина вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке.
25 марта президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"