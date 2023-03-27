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Стало известно, почему ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО

16:37
  • понедельник
  • 27 марта 2023

У Киева есть лишь ограниченное число истребителей и боевых вертолетов

Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Киев не сможет начать атаку в стиле Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
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"Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет", - отмечает издание (цитата по РИА Новости).

По мнению западных экспертов, у ВСУ имеется лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Украина вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов.

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