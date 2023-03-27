Собянин: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона

Будут запущены D3 и D4

Мэр столицы Сергей Собянин назвал беспрецедентным развитие железных дорог Московского региона в 2023 году. В частности, совместно с РЖД город запускает два новых диаметра - D3 и D4.

"Продолжаем обновление двух действующих - D1 и D2. В частности, откроем шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов", - сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

Также подходит к концу реконструкция одного из главных транспортно-пересадочных узлов Москвы - "Площадь трех вокзалов". Он объединит маршруты №2 и №4 Московских центральных диаметров, пересадку на две линии метрополитена, а также три вокзала.

"Завершим обновление пассажирской инфраструктуры Курского вокзала. Сохраним и улучшим пересадки на метро. Рассчитываем завершить основные работы к осени, к запуску D4", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отметил мэр, современные ТПУ появятся месте станций "Тимирязевская" и "Лианозово" первого маршрута МЦД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"