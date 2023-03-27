ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин отметил большое будущее Союзного государства России и Белоруссии

16:40
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Москва и Минск расширяют и укрепляют партнерство

У Союзного государства России и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Такое мнение в понедельник, 27 марта, высказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Россия и Белоруссия выполнили 75% задач в рамках союзных программ

Глава российского правительства выступил на заседании Совета министров Союзного государства. Политик заявил, что углубление интеграции Москвы и Минска послужит на благо народов России и Белоруссии.

Мишустин отметил, что предстоящее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений. Премьер указал, что Москва и Минск могут противостоять внешнему давлению, ответом на которое стало углубление российско-белорусской интеграции.

Вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у российско-белорусского экономического сотрудничества хорошие показатели. После роста в 2021 году на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного уровня в 45 млрд долларов, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что площадка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогла минимизировать негативные последствия санкций для двух государств — членов объединения — России и Белоруссии. Дипломат отметил роль ЕАЭС в текущей геополитической и экономической обстановке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.