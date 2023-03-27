Мишустин отметил большое будущее Союзного государства России и Белоруссии

Москва и Минск расширяют и укрепляют партнерство

У Союзного государства России и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Такое мнение в понедельник, 27 марта, высказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава российского правительства выступил на заседании Совета министров Союзного государства. Политик заявил, что углубление интеграции Москвы и Минска послужит на благо народов России и Белоруссии.

Мишустин отметил, что предстоящее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений. Премьер указал, что Москва и Минск могут противостоять внешнему давлению, ответом на которое стало углубление российско-белорусской интеграции.

Вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у российско-белорусского экономического сотрудничества хорошие показатели. После роста в 2021 году на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного уровня в 45 млрд долларов, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что площадка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогла минимизировать негативные последствия санкций для двух государств — членов объединения — России и Белоруссии. Дипломат отметил роль ЕАЭС в текущей геополитической и экономической обстановке.

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