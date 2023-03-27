Зеленский заявил о поездке на позиции ВСУ в Запорожской области

В Сети появились видеокадры, запечатлевшие президента Украины с бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 марта, объявил, что посетил передовые позиции украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Политик опубликовал видеозапись, на которой он наградил военнослужащих и поблагодарил за службу. Публикацию ролика Зеленский сопроводил словами "Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными".

Другие подробности поездки Зеленского не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский проигрывает и рискует, оставаясь в стране. По мнению американского военного, если Зеленский останется на Украине, он"погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране".

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