Патрушев предупредил о способности Запада вызвать мировой конфликт

Секретарь Совбеза назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

Запад может спровоцировать общеевропейский или мировой конфликт в своем стремлении сокрушить Россию. Такое заявление сделал в понедельник, 27 марта, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Политик подчеркнул, что "результат один — все попытки сокрушить Россию тщетны", однако "не желая извлекать уроки, западники снова и снова лезут на рожон".

При этом американские и британские власти, "используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им все сойдет с рук", отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза также напомнил в интервью "Российской газете", что государства — члены НАТО активно поставляют Киеву оружие и разведывательные данные, а значит, являются стороной конфликта на Украине.

Ранее в Китае заявили, что высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны. В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, объем которого оказался рекордным. Согласно документу, ассигнования на оборону увеличены с прежних 778 млрд долларов до рекордных 847,3 млрд.

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