Минпросвещения назвало ключевую идею нового учебника обществознания

В стране прорабатывают обновленный курс обществознания

Ключевой идеей нового учебника по обществознанию является понимание ценности государственного суверенитета России. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения напомнил, что подготовка нового, единого учебника обществознания осуществляется в соответствии с поручением президента России.

Особое внимание в обновленном курсе обществознания будет уделено определению роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов, рассказал Кравцов.

При этом министр подчеркнул, что суверенное, независимое и самодостаточное развитие страны означает наличие военного, экономического, научного, технологического, культурного и обязательно образовательного суверенитета, сообщает РИА Новости.

В России также продолжается работа над новым учебником истории. В Минпросвещения отметили, что учителя должны помогать школьникам в поиске неискаженной информации. В противном случае ученики "найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков".

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