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Пятеро раненых российских военных вернулись из украинского плена

18:02
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Информацию подтвердила Татьяна Москалькова

Украинская сторона передала российской пятерых тяжелораненых военнослужащих российской армии. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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Омбудсмен подтвердила, что "такое событие произошло". Она также подчеркнула, что "очень важно, чтобы этот процесс продолжался".

Международный Комитет Красного Креста сообщил о своем участии в передаче российской стороне раненых военных. Как заявил региональный директор МККК по странам Евразии Ариан Бауэр, "это хорошая новость для военнопленных и их семей — такие операции являются символом надежды и гуманности", сообщает "Интерфакс".

В феврале в ООН выразили обеспокоенность министру обороны Украины в связи с жестоким обращением Киева с российскими военнопленными. В Управлении верховного комиссара по правам человека заявили, что считают подлинным видео расстрела российских солдат, которое появилось в Сети.

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