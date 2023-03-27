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Источник рассказал о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2

18:23
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Боевые машины были обещаны Киеву Берлином

Обещанные правительством Германии украинским властям 18 танков Leopard 2 были доставлены на Украину. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Пентагон уточнил число обещанных Украине танков Leopard

По словам собеседников издания, примерно через два месяца после принятия властями ФРГ решения о поставке 18 танков Leopard 2 Украине техника была передана Киеву. Последние танки, как пишет Spiegel, покинули Германию в конце прошлой недели и были переданы представителям официального Киева на украинской границе.

Около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder также прибыли в зону боевых действий, но правительство ФРГ держит в секрете точный маршрут поставок оружия из соображений безопасности, рассказали источники.

Официально эту информацию не подтверждали ни власти Германии, ни украинские официальные лица.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Пентагона Ллойда Остина о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине. Она отметила, что "Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому".

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Танки Leopard 2
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