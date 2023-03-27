ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Declassified UK: Лондон учит ВСУ обращению с боеприпасами с обедненным ураном

18:40
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Британские власти заявили о поставках Украине таких снарядов

Британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с обедненным ураном. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет портал Declassified UK, который специализируется на журналистских расследованиях.
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

Как отмечает портал, в видеоролике про подготовку в Великобритании военнослужащих ВСУ управлению танками Challenger 2, опубликованном 26 марта Министерством обороны Соединенного Королевства на собственном канале на YouTube, можно увидеть кадры с боеприпасами с обедненным ураном. Кроме того, на показанных занятиях также присутствовал военный инструктор из США.

Этот фрагмент видео описывается оборонным ведомством Великобритании фразой "Инструкторы начинают знакомить наводчиков, заряжающих и командиров с типами боеприпасов для Challenger 2".

Эксперт британской благотворительной организации "Обсерватория конфликтов и окружающей среды" Даг Уир в интервью изданию заявил, что показанные в видеоролике боеприпасы с обедненным ураном помечены как "инертные". По словам специалиста, применение таких боеприпасов представляет опасность для людей.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обучение солдат
Обучение солдат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.