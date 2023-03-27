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Минфин определил цену ухода из России компаний из недружественных стран

19:01
  • понедельник
  • 27 марта 2023

При продаже активов им предлагается заплатить сбор

Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказали в пресс-службе Министерства финансов России.

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Как следует из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, нерезиденты из недружественных государств обязаны в случае продажи своих активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости указанной в отчете об оценке актива добровольно внести в бюджет Российской Федерации сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости этих активов.

Если продажа активов осуществляется без такого дисконта, размер взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов, сообщается на официальном сайте Минфина.

Ранее сообщалось, что финские компании в результате ухода с российского рынка около 4 млрд долларов. Серьезные потери понесла энергетическая компания Fortum, также санкции затронули основного финского авиаперевозчика Finnair.

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