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В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

19:41
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Среди жителей города 60% прошли вакцинацию от гриппа

Снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наблюдается в Москве на двенадцатой неделе 2023 года. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.
В России стабилизировалась ситуация с гриппом и ОРВИ

В ведомстве уточнили, что это касается как совокупного населения, так и отдельно категорий взрослого населения и детей в возрасте 0-2 лет.

В Москве привито против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей — 1 518 482 (охват — 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры превышает 75%.

С начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В целом по России также зафиксировано продолжение снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). При этом в российских регионах продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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