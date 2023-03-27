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При стрельбе в американской школе погибли четыре человека

19:18
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Трагедия произошла в Нэшвилле

В одной из школ американского города Нэшвилл (штат Теннесси) произошла стрельба. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщают местные средства массовой информации.

По данным СМИ, погибли не менее четырех человек, включая виновника стрельбы. Подробности о причине и обстоятельствах инцидента выясняются.

Официальные источники пока не подтвердили гибель людей, предоставляется лишь информация о госпитализации пострадавших, сообщает РИА Новости.

Случаи массовой стрельбы происходят в США все чаще. Только с начала 2023 года в стране произошло уже более 100 случаев массовой стрельбы, свидетельствуют данные исследовательской организации Gun Violence Archive, которые приводит ТАСС. В январе-феврале от огнестрельного оружия в США погибли почти 3 тысячи человек, пострадали около тысячи детей. 

На этом фоне президент Соединенны Штатов Джо Байден предлагает вернуть запрет на продажу штурмового оружия. В заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома в январе, он призвал конгрессменов как можно скорее поддержать эту инициативу.

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