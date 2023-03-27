Стартовал новый сезон профессионального конкурса "Флагманы образования"

Конкурс призван стать кадровым лифтом

Сегодня дан старт новому сезону профессионального конкурса "Флагманы образования" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Принять участие в нем могут студенты высших и средних учебных заведений, педагоги и управленцы в сфере образования, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. Конкурс призван стать кадровым лифтом и площадкой, чтобы как можно больше талантливых ярких людей приходили в систему просвещения и образования и могли себя успешно реализовать.

"Сегодня, когда против России ведется такая целенаправленная война, мы должны постоянно понимать, что одной из составляющих этой войны является информационно-психологическая война, целью, мишенью которой является подрастающее поколение. И поэтому хочу сказать слова благодарности людям, которые своим призванием выбрали обучение, воспитание подрастающего поколения", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"