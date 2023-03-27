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Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО

20:01
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Для принятия государства в Альянс необходимо согласие всех его членов

Парламент Венгрии в понедельник, 27 марта, проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО.
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Вступление Финляндии в Североатлантический альянс поддержали 117 депутатов венгерского парламента, 40 выступили против, еще 18 воздержались, сообщает РИА Новости.

Финляндия инициировала процесс присоединения к НАТО одновременно со Швецией в 2022 году. Однако со стороны Турции звучали претензии к Хельсинки и Стокгольму в связи с активностью запрещенных турецкими властями организаций. После акции со сожжением Корана в шведской столице Анкара отказалась одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, при этом допустив принятие в Альянс Финляндии.

Однако в феврале президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс "рука об руку" со Швецией.

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