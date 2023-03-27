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В Госдуме предложили давать декрет на ранних сроках беременности

20:19
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Сейчас декретный отпуск предоставляют с тридцатой недели беременности

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают предоставлять женщинам декретный отпуск на ранних сроках беременности. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказал лидер партии Сергей Миронов.

Политик выразил мнение, что "государству нужно срочно менять отношение к материнству". Одной из необходимых мер, по его словам, может стать предоставление женщинам декретного отпуска с момента постановки на учет по беременности в женскую консультацию. При этом в настоящее время такой отпуск предоставляют беременным женщинам с тридцатой недели.

Миронов рассказал, что законопроект об изменении порядка предоставления декретного отпуска по беременности направлен на заключение в правительство России, сообщает РИА Новости.

Российские власти реализуют комплекс мер поддержки материнства и детства. С 2023 года в стране выплачивают единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В Министерстве труда ранее рассказали, что по состоянию на 1 марта такие выплаты были назначены на 3,334 млн детей.

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