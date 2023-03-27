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Команда Зеленского запретила ему взять шоколад у телеведущего

20:32
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Гриллс отправился для съемок документального фильма на Украину

Команда президента Украины Владимира Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом. Украинскому лидеру запретили брать лакомство у Эдварда Майкла Гриллса, который пытался "растопить лед" сладким подарком, пишет газета Telegraph.

"Но команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", - приводит РИА Новости сообщение издания.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский рискует, оставаясь на Украине. Он может погибнуть от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране.

По словам Риттера, сейчас у Зеленского еще есть шанс перебраться на Запад и жить там спокойно.

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