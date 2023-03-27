Премьер Израиля отложил голосование по судебной реформе до лета

Власти взяли паузу для обсуждения

Голосование по судебной реформе в Израиле пройдет не ранее лета 2023 года. Эту информацию в понедельник, 27 марта, подтвердил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Как отметил политик, коалиция согласна взять паузу в судебной реформе для переговоров. Нетаньяху напомнил о своей ответственности перед нацией и желании предотвратить раскол общества, поэтому он принял решение приостановить второе и третье чтение закона о судебной реформе на текущей сессии Кнессета.

При этом израильский премьер подчеркнул, что "так или иначе мы проведем реформу, которая вернет потерянные баланс между ветвями власти", сообщает РБК.

Массовые акции протеста начались в Израиле после того, как в стране запустили проведение судебной реформы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку противника предлагаемых изменений Йоава Галанта, возглавляющего Минобороны Израиля.

Новый закон в случае принятия даст правящей коалиции последнее слово при назначении судей, а парламенту – право отменять решения Верховного суда и ограничивать судебный пересмотр законов. По мнению противников решения правительства, это подорвет демократические основы израильской государственности.

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