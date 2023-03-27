Путин поздравил Федора Конюхова с рекордным полетом на воздушном шаре

Президент высоко оценил достижения путешественника

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму путешественнику Федору Конюхову в связи с установленным им мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.

Глава государства напомнил, что в суровых погодных условиях Конюхов с Иваном Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут – более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Как отметил президент, такая стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека.

Свой рекорд член Русского географического общества Федор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность", указал Путин. По его словам, такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как полет Конюхова, вносят значимый вклад в воспитание молодежи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась Россия.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного, поистине уникального проекта, сообщается на официальном сайте Кремля.

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