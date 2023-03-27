Появились подробности стрельбы в христианской школе в Нэшвилле

Число жертв составило шесть человек

В результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси) погибли шесть человек, а также стрелок. Об этом в понедельник, 27 марта, рассказали в местной полиции.

Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, стрельбу открыла девочка-подросток. Полиция предприняла ответные меры, в результате стрелявшая погибла.

Преступница использовала две полуавтоматические винтовки и пистолет. Личность стрелявшей и мотивы ее действий выясняются.

Жертвами стрельбы оказались трое учащихся и трое взрослых. Кроме погибших никто не пострадал, сообщает Reuters.

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