Арестович предрек ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления

Бывший советник главы офиса Зеленского отметил важность помощи Запада

Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия. Такое мнение в понедельник, 27 марта, высказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам экс-чиновника, "ключевым элементом освобождения нашей территории является поставка нам дальнобойных средств поражения". Наряду с этим ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.

Если украинские власти получат все требуемое оружие, "то сможем успешно наступать наземными войсками", а в противном случае будем нести серьезные потери", цитирует Арестовича РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Политик назвал обстановку на востоке страны тяжелой и снова попросил у Запада оружие.

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