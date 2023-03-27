ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестович предрек ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления

21:48
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Бывший советник главы офиса Зеленского отметил важность помощи Запада

Контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия. Такое мнение в понедельник, 27 марта, высказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Стало известно, почему ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО

По словам экс-чиновника, "ключевым элементом освобождения нашей территории является поставка нам дальнобойных средств поражения". Наряду с этим ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.

Если украинские власти получат все требуемое оружие, "то сможем успешно наступать наземными войсками", а в противном случае будем нести серьезные потери", цитирует Арестовича РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Политик назвал обстановку на востоке страны тяжелой и снова попросил у Запада оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военное кладбище ВСУ
Военное кладбище ВСУ
Алексей Арестович
Алексей Арестович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.