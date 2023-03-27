Институт РАН запустил программу по изучению НЛО

Россиян просят присылать фото и видео, которые могут подтвердить существование НЛО

Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН запустил научную программу, которая будет заниматься изучением неопознанных летающих объектов (НЛО).

Ученые предлагают очевидцам необычных объектов или явлений в небе присылать фото- и видеоматериалы, указывая место, время и обстоятельства наблюдения объектов.

Всех, кто заметил в небе "что-то интересное и непонятное", просят сообщать об этом специалистам института, чтобы "разбираться вместе", сообщает ТАСС.

Официальная программа изучения НЛО уже существует в США. В Конгрессе проводятся слушания, на которых представители Пентагона и спецслужб докладывают о потенциальных контактах с неопознанными объектами. С 2004 по 2021 годы в США были зафиксированы более 140 случаев неопознанных летающих объектов, в 2022 году появилось около 400 сообщений от военнослужащих о возможных столкновениях с НЛО.

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