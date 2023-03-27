Госдеп отверг причастность к протестам в Израиле

Беспорядки вспыхнули на фоне обсуждения судебной реформы

Американские власти отвергают обвинения в финансировании массовых протестов в Израиле. Такое заявление в понедельник, 27 марта, сделал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По словам чиновника, "эти обвинения являются полностью и бесспорно ложными".

В ответ на заявления о том, что организацией протестов якобы могла заниматься одна из некоммерческих организаций, которую финансирует Госдеп, Пател заявил, что финансирование этой структуры его ведомством было осуществлено еще до избрания Биньямина Нетаньяху премьер-министром. При этом речь шла всего лишь про "скромный грант", цитирует представителя Госдепартамента ТАСС.

Массовые акции протеста начались в Израиле после того, как в стране запустили проведение судебной реформы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку противника предлагаемых изменений Йоава Галанта, возглавляющего Минобороны Израиля.

На фоне беспорядков Нетаньяху пообещал отложить голосование по судебной реформе в Кнессете до летней сессии, однако подчеркнул, что "так или иначе мы проведем реформу, которая вернет потерянные баланс между ветвями власти".

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