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Совбез ООН не принял резолюцию России по теракту на "Северных потоках"

22:39
  • понедельник
  • 27 марта 2023

Москва не верит в объективность расследований западных стран

Голосование Совета Безопасности ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсии на газопроводах системы "Северный поток" завершилось отклонением документа.
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы имеются серьезные и обоснованные сомнения в объективности расследований теракта на "Северных потоках", которые проводят отдельные страны.

Дипломат подчеркнул, что власти Германии, Дании и Швеции пытаются ввести Совбез ООН в заблуждение, заявляя о сотрудничестве с Россией по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад намерен делать все, чтобы уходить от ответов на запросы Москвы по инциденту на "Северных потоках", а заявление Дании о недопуске России к расследованию диверсии является махинацией и "настоящим лохотроном".

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