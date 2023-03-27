МИД России удивился реакции Запада на ядерное оружие в Белоруссии

Заявления западных политиков вызывают недоумение, отметили в ведомстве

Озабоченность, выражаемая странами Запада в контексте решения Москвы по взаимодействию с Белоруссией в военной ядерной сфере, рассчитана на неосведомленную аудиторию, которая не в курсе "многолетних упражнений самозваных западных менторов". Такое заявление в понедельник, 27 марта, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам чиновницы, неадекватная реакция ряда западных столиц на соответствующее решение Москвы и Минска не может не вызывать недоумения с учетом призывов к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе и с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии.

При этом именно страны НАТО ввели концепцию так называемых "совместных ядерных миссий" и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий, напомнила Захарова. Она также указала, что масштабная модернизация используемых в рамках указанных миссий американских ядерных бомб и их носителей ведет к переходу данного потенциала на новый качественный уровень. При этом не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО.

Все эти годы Россия проявляла максимальную сдержанность, но в условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести России "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие военно-технических контрмер было наивно, подчеркнула представитель МИД.

Москва оставляет за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников, сообщается на официальном сайте министерства.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном. Российский лидер напомнил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия.

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