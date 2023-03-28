Сигнал США: эксперт объяснил размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

США десятилетиями размещают свое ЯО на территории других стран

Решение Москвы о возможности размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии и приостановка участия России в договоре об ограничении стратегических вооружений - звенья одной цепи? Изменит ли Запад свою политику, осознав ответственность за дальнейшее обострение ситуации?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й" час с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Россия не только посылает сигнал, касающийся политики Соединенных Штатов в области ядерного оружия. Действительно, США десятилетиями размещают свое ядерное оружие на территории других стран. И НАТО во многом поэтому официально позиционирует себя как ядерный альянс и планирует применение ядерного оружия в случае подобной необходимости. Главный же сигнал касается политики США в отношении России в целом и украинского конфликта - в частности. Дело в том, что США пытаются создать впечатление того, что их попытки нанести России стратегическое поражение не создают стратегических рисков, не увеличивают угрозу Третьей мировой войны. А на самом деле - создают и увеличивают", - отметил эксперт.

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