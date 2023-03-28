Геополитический детектив: как Запад пытается свалить вину за теракты на Россию

Британская Times представила целых четыре версии случившегося с "Северными потоками"

Британская Times радует читателей детективом. Оказывается, есть целых четыре версии терактов на "Северных потоках"! Журналисты называют диверсию одним из величайших геополитических детективов XXI века.

Версия с яхтой, арендованной украинскими дайверами-диверсантами, своей очевидной глупостью уже удивила весь мир. Готовы новые теории заговора. Во-первых, за несколько дней до инцидента Польша и страны Балтии провели учения в районе газопровода. Где-то рядом проплывали американские корабли. Подозрительно… Minerva Julie, танкер под греческим флагом, перевозивший российскую нефть через Балтийское море, дрейфовал возле двух трубопроводов "Северного потока". И, с большой долей вероятности, где-то на глубине могла находится российская подводная лодка. Как вам версии?

Такер Карлсон в эфире канала Fox News заявил об исключительно беспрецедентном количестве лжи. И о том, что газовые трубы взорвала администрация Байдена. Ведь Байден сам на камеру пообещал это сделать. Да и читатели британской Times в туманные версии авторитетной газеты не поверили.

После того как американский журналист Сеймур Хёрш написал статью-расследование о взрывах "Северных потоков", спланированных администрацией Байдена, отмазываться стало сложно. А Олаф Шольц, побывавший с визитом в Вашингтоне, выглядел просто оплеванным. Лишившись дешевого российского газа, вопрос о терактах он даже не поднимал. Тему надо затоптать так глубоко, чтобы о ней и не вспоминали.

"Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы ее заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня". Чем больше откровенного вранья и разных туманных версий, тем дольше можно скрывать очевидную правду. Почему бы окончательно не свалить все на русских?", - задался риторическим вопросом Дмитрий Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"