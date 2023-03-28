На улицы Тель-Авива вновь вышли тысячи демонстрантов

Они попытались перекрыть шоссе
Тысячи израильтян накануне вечером вновь вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, несмотря на решение премьера страны Биньямина Нетаньяху отложить судебную реформу до лета, передает "ТВ Центр".
Демонстранты жгли костры и в очередной раз попытались перекрыть шоссе. Для разгона полиция применила водометы и светошумовые гранаты. Более 30 человек задержаны.
В Иерусалиме между сторонниками и противниками реформы произошли столкновения. Силовикам также пришлось использовать спецсредства.
Сейчас профсоюзы объявили о завершении всеобщей забастовки, а оппозиция согласилась сесть за стол переговоров. На такой шаг они пошли после решения главы кабмина о приостановке рассмотрения скандального законопроекта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"