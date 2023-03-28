Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ

Бойцы выдвинулись в указанный район на БТР "Ракушка"

В зоне проведения СВО опорный пункт украинских националистов уничтожили наши десантники. Кадры боевой работы мобильных групп ВДВ представило Минобороны.

Бойцы выдвинулись в указанный район на БТР "Ракушка". С помощью квадрокоптера определили точные координаты противника и открыли по нему огонь из гранатомета "Пламя".

Чтобы не попасть под ответный обстрел, десантники постоянно меняли позиции. Поразив врага, они провели зачистку территории. Уцелевшие после обстрела радикалы, бросив вооружение и боеприпасы, в панике бежали.

"В ходе разведки на краю посадки обнаружили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. В составе мобильной группы выдвинулись ближе, нанесли огневое поражение из АГС. Провели зачистку, в ходе нее обнаружено укрытие, иностранное вооружение, брошенные товарищи противника", - сообщил командир группы.

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