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Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

09:05
  • вторник
  • 28 марта 2023

Рота лейтенанта Дмитрия Ходачкова смогла незаметно приблизиться к позициям националистов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Старший лейтенант Андрей Баскаков со своим артвзводом под обстрелом украинских радикалов продолжал вести огонь по наступающему неприятелю. Нашим САУ удалось подорвать вражеский понтон, что значительно замедлило продвижение боевиков, а затем ликвидировать танк, два минометных расчёта, РСЗО "Ураган" и большое количество живой силы ВСУ.

Рота лейтенанта Дмитрия Ходачкова смогла незаметно приблизиться к позициям националистов. Огнем из БМП и стрелкового оружия морские пехотинцы уничтожили вражеский пикап с противотанковыми ракетами и более 10 боевиков. По отступающему неприятелю Дмитрий скорректировал огонь артиллерии. Атака радикалов была сорвана.

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