Занимаясь любимым делом: режиссер Александр Митта отмечает 90-летие

Он создал первый советский фильм-катастрофу и первый успешный российский сериал

Самым оригинальным подарком юбиляру сегодня могут стать результаты недавнего соцопроса. Лидером среди повлиявших на выбор профессии кинокартин россияне назвали легендарный "Экипаж". Хотя сам Александр Митта о его съемках вспоминает с грустной улыбкой.

У него есть поразительная способность всегда говорить не о себе, а о хороших людях. В первом фильме "Друг мой Колька" повезло с соавторами. В "Сказке странствий" - с великолепными актерами. А в получившем Гран-при в Венеции фильме "Звонят, откройте дверь" отличился весь дружный детский коллектив.

Удивительно, но, увенчанный всеми возможными кинопремиями и призами, Митта изначально учился на архитектора у легендарного конструктивиста Мельникова. А на вопрос о том, когда начал мечтать о режиссуре , отвечает коротко: никогда.

"Я хотел быть художником и рисовать карикатуры в "Крокодиле". Тогда это было самое веселое место. И там была прекрасная компания остроумных людей", - говорит режиссер.

Свою лучшую компанию - на всю жизнь - он обрел на киноплощадке. Ученик Александра Ромма не лукавит, говоря, что ни дня в своей жизни не работал. Просто занимался любимым делом.

"Мосфильм" превратился в мой мир, и все. Ничего другого за пределами "Мосфильма" я не знал и не хотел. Вся жизнь измеряется от одной картины к другой", - отмечает Митта.

В энциклопедических статьях о юбиляре неоднократно повторяется слово "впервые". Первый в нашей стране фильм-катастрофа, первый телесериал. Александр Митта эти статьи не изучает, предпочитая учить студентов в своей киношколе живым словом. Его ученики - сценаристы, режиссеры, продюсеры - добиваются больших успехов. Один из выпускников номинировался в этом году на "Оскар" - за спецэффекты в последнем "Аватаре".

Митта о голливудской мечте не говорит, потому как сам преподавал на Западе. Он вообще не делит мир на географические понятия. Мыслит исключительно с точки зрения человека, который наслаждается каждым кадром.

"Кино - ревнивая очень вещь. Оно не любит, когда ты еще чем-то занимаешься, даже если это искусство. Ты отдай ему все - с утра до ночи, и ему мало будет", - говорит режиссер.

В этой щедрости и кроется уже 90 лет секрет успеха открытого, доброго и очень талантливого человека.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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