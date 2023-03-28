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Россия заявила о давлении Запада на членов Совбеза ООН

08:28
  • вторник
  • 28 марта 2023

Об этом говорят итоги голосования по резолюции о ЧП на "Северных потоках"

Запад оказывал давление на членов Совета Безопасности ООН при голосовании по "Северным потокам". Такое заявление во вторник, 28 марта, сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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По словам дипломата, воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь страны "немного боялись поддержать нас открыто", поскольку, "как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров".

Западные государства "абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", отметил Полянский.

При этом несколько членов Совбеза ООН ожидают от Дании, Германии и Швеции оперативного расследования диверсии на российских магистралях, цитирует российского дипломата РИА Новости.

27 марта сообщалось, что Совбез ООН не принял проект российской резолюции по расследованию теракта на трубопроводах системы "Северный поток". Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы имеются серьезные и обоснованные сомнения в объективности расследований теракта на "Северных потоках", которые проводят отдельные страны.

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