В Севастопольской бухте остановили движение транспорта

Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы

Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте остановлено. Об этом во вторник, 28 марта, рассказали в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, при этом причины приостановки сообщения не называются. Однако накануне в Крыму и Севастополе было объявленное штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду.

Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы, сообщает РИА Новости.

Утром 22 марта киевский режим попытался осуществить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на севастопольском рейде. Благодаря оперативности и находчивости наших военных вражеские дроны были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, отразивших атаку беспилотников в Севастополе.

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