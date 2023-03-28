ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Севастопольской бухте остановили движение транспорта

08:47
  • вторник
  • 28 марта 2023

Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы

Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте остановлено. Об этом во вторник, 28 марта, рассказали в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, при этом причины приостановки сообщения не называются. Однако накануне в Крыму и Севастополе было объявленное штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду.

Для перевозки людей между частями города будут задействованы автобусы, сообщает РИА Новости.

Утром 22 марта киевский режим попытался осуществить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на севастопольском рейде. Благодаря оперативности и находчивости наших военных вражеские дроны были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, отразивших атаку беспилотников в Севастополе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Севастопольская бухта
Севастопольская бухта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.