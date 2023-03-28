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Система "Солнцепек" поразила позиции ВСУ на авдеевском направлении

09:15
  • вторник
  • 28 марта 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Военнослужащие ВС России в ходе спецоперации применяют тяжелую огнеметную систему ТОС-1а "Солнцепек".

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Работа "Солнцепека" при поддержке БМ-21 "Град" позволила поразить огневые точки и места дислокации живой силы противника на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.

По данным российского Министерства обороны, в Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки ликвидированы 84 артиллерийских расчета, 128 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 14 беспилотников и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что российские расчеты РСЗО "Град" освобождают для российских штурмовых отрядов подходы к Авдеевке. Под прикрытием артиллерии российские военные продвигаются к южной и северной окраинам города. Крайне важно перерезать ключевую транспортную артерию — дорогу, которая связывает украинскую группировку с центром.

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