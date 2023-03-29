Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Лучше переключиться на домашние дела

Овны

Не сопротивляйтесь, если вам придется заплатить за кого-то в кафе или дать взаймы без надежды на возвращение денег. Считайте, что вернули кому-то забытый долг!

Тельцы

Вы, пожалуй, единственный знак, для которого сегодняшний день обещает быть комфортным. Просто делайте свои дела без спешки и суеты, по своему плану.

Близнецы

Финансовая сфера - ваше уязвимое место сегодня. Возможно, придется проявить характер, чтобы получить заработанные деньги, но конфликт вам точно не нужен.

Раки

Луна в вашем знаке под давлением Солнца, что не добавляет вам сил и уверенности. Будьте терпеливы, но не взваливайте на себя слишком много работы.

Львы

Ваши старые страхи или комплексы сегодня напомнят о себе. Почитайте, что пишут об этом психологи - вполне возможно, решение проблемы не такое уж сложное.

Девы

Сегодня вы можете понять, почему какие-то события в вашей жизни повторяются. Проведите день в тишине, углубитесь в себя, а большой мир пусть пока подождет.

Весы

Общение с окружающими сегодня покажется вам утомительным. Поберегите силы и в деловой сфере, потратьте лучше этот день на спокойные рутинные дела.

Скорпионы

Это совсем неподходящий день для деловых встреч, свиданий и создания договоренностей. Зато очень полезными окажутся массаж, уход за кожей и волосами.

Стрельцы

Неподходящий день для шопинга, флирта и творческих занятий. Сосредоточьтесь на домашних делах: Сатурн сегодня поможет вам навести идеальный порядок.

Козероги

Не обещайте лишнего и вообще будьте осторожны в общении. Лучше почитайте деловую литературу - это расширит ваши горизонты.

Водолеи

Непростой рабочий день ждет вас - слишком много будет суеты и общения. Вечером обязательно устройте себе релакс или накупите вкусняшек на ужин.

Рыбы

На вашем пути могут возникнуть неожиданные препятствия. Не пытайтесь штурмовать их, переключитесь на другие дела и подождите - проблемы сами уйдут.

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