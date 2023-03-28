Посол России в США призвал не использовать права человека в геополитике

Такие действия предпринимают страны Запада

Западу пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат выступил против использования прав человека "для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования".

Антонов подчеркнул, что "в современном сложном и турбулентном мире важно защитить и сохранить такие основополагающие принципы международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела".

Российский посол отметил, что это стало бы настоящим проявлением демократии и позволило бы предотвратить "сползание к хаосу", причем Россия к такой работе готова. Политизация этой темы ведет "лишь к усилению конфликтности в международных отношениях".

Антонов подчеркнул в интервью изданию Newsweek, что "усилия по исправлению изъянов могут быть только универсальными, а не основываться на коалициях с лозунгом "кто не с нами — тот против нас".

Ранее Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай выступает против вмешательства одних государств в суверенные дела других стран под предлогом защиты прав человека. В ведомстве выразили убежденность в том, что США не имеют права вводить санкции против других стран по своему усмотрению.

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