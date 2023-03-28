Сергей Собянин рассказал об улучшении движения на МКАД

Это главная внутригородская магистраль Москвы

Московская кольцевая автодорога давно превратилась в главную внутригородскую магистраль столицы. Ежедневно на МКАД выезжает 1 млн уникальных автомобилей – каждая третья машина, передвигающаяся по дорогам Москвы. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Заторы на МКАД – это миллионы напрасно потерянных часов, километры испорченных нервов и тонны лишних вредных веществ, отравляющих атмосферу, отметил градоначальник. Однако он подчеркнул, что ситуация постепенно меняется к лучшему.

За последние пять лет средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% – с 48 км/ч до 51 км/ч. С 2018 года число ДТП с пострадавшими на МКАДе уменьшилось на 20% – с 817 до 655 случаев в 2022 году. Количество погибших в ДТП снизилось на 38% – с 62 до 38 человек.

Понимая масштабы сложившихся проблем, власти Москвы сделали модернизацию МКАД одним из главных мероприятий транспортной программы города. Проезд грузовиков массой более 3,5 тонн по МКАД был запрещен и днем, и ночью.

Практически с момента строительства проблемой МКАД было отсутствие разумной альтернативы, поэтому Сергей Собянин всегда поддерживал проект строительства ЦКАД. С ее открытием туда "ушло" около 50 тысяч транзитных грузовиков в сутки.

Вторая альтернатива МКАД — основной участок Московского скоростного диаметра, введенный в 2022 году, который "оттянул" с прилегающих участков МКАДа примерно 10-15% трафика. Еще более заметным влияние МСД станет к концу 2023 года, когда новый Южный участок разгрузит наиболее проблемные секторы МКАД на юге и юго-востоке.

Кроме того, на МКАД реализуют проекты по увеличению пропускной способности и повышению безопасности дорожного движения, рассказал мэр Москвы в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Новая магистраль позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на западе города. В среднем водители смогут экономить в пути до 17 минут.

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