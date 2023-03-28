Сергей Собянин рассказал о дополнительных вестибюлях и переходах БКЛ

Они повысят удобство БКЛ для пассажиров

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро строят дополнительные вестибюли и переходы. Они свяжут станции БКЛ с радиальными линиями. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, это поможет сделать Большую кольцевую линию удобнее и еще больше вписать ее в действующую систему городского транспорта.

В частности, подземный коридор строят на станции "Электрозаводская". Он упростит переход на Арбатско-Покровскую линию метро. Сейчас пассажиры пользуются наземным маршрутом.

На "Авиамоторной" идет сооружение второго вестибюля — входа со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Там же сделают подземный переход под железной дорогой и удобную пересадку на Калининскую линию метро.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пора подвести итоги работы по строительству новых станций БКЛ. Он пригласил жителей столицы принять участие в голосовании на портале "Активный гражданин" и выбрать самую красивую из новых станций Большой кольцевой линии метро.

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