В Эквадоре сошел разрушительный оползень

На место трагедии прибыл президент страны

В Эквадоре более 60 жителей города Алауси числятся пропавшими без вести после схода оползня. Растет и список жертв, передает "ТВ Центр".

Сейчас в нем 16 человек, еще свыше 20 получили травмы.

Мощный поток земли и камней обрушился на дома ночью. В зоне бедствия оказались около полутысячи жителей. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 здания.

Поисково-спасательная операция продолжается. На место трагедии прибыл президент страны Гильермо Лассо.

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