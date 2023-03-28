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В Эквадоре сошел разрушительный оползень

10:12
  • вторник
  • 28 марта 2023

На место трагедии прибыл президент страны

В Эквадоре более 60 жителей города Алауси числятся пропавшими без вести после схода оползня. Растет и список жертв, передает "ТВ Центр".

Сейчас в нем 16 человек, еще свыше 20 получили травмы.

Мощный поток земли и камней обрушился на дома ночью. В зоне бедствия оказались около полутысячи жителей. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 здания.

Поисково-спасательная операция продолжается. На место трагедии прибыл президент страны Гильермо Лассо.

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Оползень в Эквадоре
Оползень в Эквадоре
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