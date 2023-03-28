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Лидер КНДР приказал увеличить производство ядерного оружия

10:06
  • вторник
  • 28 марта 2023

Политик призвал к "идеальной" готовности к применению такого оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии".
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Политик 27 марта руководил принятием ядерного оружия на вооружение и выслушал доклад от Института ядерного оружия КНДР о прогрессе за последние годы касательно качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил Северной Кореи.

При этом Ким Чен Ын призвал к "идеальной" готовности к применению ядерного оружия "в любое время и в любом месте", а также заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться" и защитила бы власти, строй и народ Северной Кореи.

При этом северокорейский лидер заверил, что ядерное оружие КНДР не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в целом, а власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе, сообщает РИА Новости.

20 марта сообщалось, что Северная Корея провела ракетные учения, которые имитировали ядерный удар по "главному объекту" противника. Учениями лично руководил Ким Чен Ын. Лидер КНДР заявил, что страна в целях сдерживания должна быть готова к нанесению ядерного удара "в любой момент", а нынешние учения значительно укрепили уверенность боевых частей армии.

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