Bloomberg: ЕС сможет блокировать поставки СПГ из России без введения новых санкций

Европейские страны обдумывают предоставление таких полномочий национальным кабминам

Лидеры государств — членов Евросоюза обсуждают механизм, позволяющий блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) без необходимости вводить новые санкции.

Как сообщает агентство Bloomberg, министры энергетики стран ЕС готовы одобрить предложение, которое даст их правительствам право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.

При этом, в случае реализации данного механизма, отдельным государствам понадобятся консультации с другими членами сообщества и Еврокомиссией для приведения в действие такого механизма.

Предполагается, что использование такого механизма еще значительнее сократит зависимость Евросоюза от энергоносителей из России.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что России не удастся найти новых клиентов во внешней торговле, которые бы смогли заменить Европу. По словам чиновника, если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%.

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