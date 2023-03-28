"Все причастные будут выявлены, этого не избежать": Небензя о диверсии на "СП"

Копенгагену, Стокгольму и Берлину придется ускорить расследование

Резолюцию с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования диверсии на "Северных потоках" Россия готовила в соавторстве с Китаем, Белоруссией, Бразилией и рядом других стран. После взрывов на газопроводах прошло уже больше полугода, а национальные расследования в исполнении Швеции, Дании и ФРГ так и не дали результатов.

"У нас есть серьезные и обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами. Мы слышали от коллег, что сначала нужно дождаться окончания расследований национальных. Хотели бы на это ответить, что последние могут длиться годами. А ценное время уходит, и возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснения обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", - заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Западные страны сначала не допускали Россию к месту подрыва "Северных потоков", затем выдвигали версии - одна неправдоподобнее другой. И при этом продолжали утверждать: национальные расследования идут и этого достаточно, а Москва якобы намеренно проталкивает международное расследование, чтобы обвинить в диверсии Вашингтон. На вопрос, когда Россия делала такие заявления до выхода в свет разоблачительной статьи американского журналиста Сеймура Хёрша, представитель США ответить так и не смог. Ушел он и от ответа на вопрос, как расценивать заявления президента Байдена о том, что "Северные потоки" будут уничтожены.

Но для сателлитов Вашингтона это не аргументы. В итоге российская резолюция не принята, и это еще один многозначительный сигнал.

"Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках", только увеличиваются. Коллеги, сегодняшнее голосование стало своего рода лакмусовой бумажкой. Ну а нужные выводы мы для себя, разумеется, сделаем. Уверены, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии против "Северного потока" будут выявлены, а все подробности этого преступления - раскрыты. Этого не избежать", - добавил Небензя.

За резолюцию выступили Россия, Китай и Бразилия, остальные члены Совбеза, что примечательно, голосовали не против, а воздержались. Как отметили в нашем постпредстве, вопрос теракта на "Северных потоках" прочно стоит на повестке дня Совета Безопасности. А Копенгагену, Стокгольму и Берлину придется ускорить расследование и отчитываться о его ходе в ООН.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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