В Киевском районе города одна из ракет попала в многоэтажный дом

Минувшей ночью ВСУ нанесли мощный удар по мирным кварталам Донецка. Огонь боевики вели из реактивных установок и гаубиц, передает "ТВ Центр".

В Киевском районе города одна из ракет попала в многоэтажный дом. Рухнул пролет. До утра спасатели извлекали из под завалов пострадавших. Ранены как минимум 4 человека.

Тем временем в Луганской республике российские десантники обнаружили и захватили в лесном массиве наблюдательный пункт боевиков. Несколько радикалов уничтожены. Среди трофейного оружия есть и иностранные образцы. На участках донецкого фронта основные удары российская артиллерия наносит по позициям ВСУ в Авдеевке, Марьинке и Артемовске.

"На донецком направлении, в районе населенного пункта Марьинка, штурмовым подразделениям мотострелкового Южного военного округа была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до десяти человек с комплектом спутниковой связи, на этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы, расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника", - сообщили в пресс-центре группировки "Юг".

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