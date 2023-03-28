В Москве подводят итоги акции "Культурный код донора"

Проект объединил две темы - спасение человеческих жизней и популяризацию искусства

Итоги всероссийской акции "Культурный код донора" подводят в эти дни в Москве. Самых активных участников наградили на торжественном вечере, передает "ТВ Центр".

Проект объединил две темы - спасение человеческих жизней и популяризацию искусства. Участники - волонтёры, работники службы крови, представители НКО, а также сотрудники музеев, театров, библиотек. Всего более 300 тысяч человек по всей стране.

Они реализовали свыше тысячи творческих проектов, рассказывающих о традициях и культуре народов России, а также провели множество донорских акций.

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