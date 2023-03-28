"Прошу всех ангелов": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Лёвы Батухтина

У 13-летнего мальчика - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летнего Лёвы Батухтина. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Требуется срочная терапия и трансплантация костного мозга. Но из-за особенностей организма проведение операции связано с высокими рисками. Чтобы ребенок смог перенести эту сложную процедуру, нужен специальный препарат. Его стоимость - более двух миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает сына одна, таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мальчик всматривается в родные лица и мысленно всех обнимает - в родном Краснодаре остались старшая сестра, бабушка, племянник и кот Серега. А здесь, в питерской больнице, всегда рядом мама. Она целует его в горячую голову - из-за обострения болезни у Левы постоянно держится высокая температура. Сейчас его состояние - крайне тяжелое, он почти не встает с кровати, но всегда готов улыбнуться.

Лёва всегда был самым активным - шесть лет занимался профессиональным спортом, любил путешествия, кулинарию, отлично учился и увлекался химией и физикой. Добрый, открытый и жизнерадостный мальчик. Все началось внезапно два года назад: поднялась высокая температура, а потом появились нестерпимые боли.

"МРТ показало множественные очаги белые на костной ткани. Было очень страшно. Абсолютно полная пустота внутри. И три месяца дикого страха", - рассказывает мама.

Наталья сразу поняла, что у сына онкология, но диагноз не могли поставить очень долго. Болезнь как будто пряталась: анализы были чистыми, а Лёве становилось все хуже. Он находился в критическом состоянии, когда наконец был установлен острый лимфобластный лейкоз, мальчика экстренно госпитализировали в клинику в Санкт-Петербурге.

"Врачи неоднократно спасали Лёву. Трижды были тяжелейшие состояния, практически с того света доставали", - продолжает мама.

Все этапы лечения проходили мучительно. Мальчик боролся с тошнотой, рвотой и различными осложнениями.

"Мне вводили одно лекарство, от которого начинается полинейропатия и такое ощущение, что ноги начинают отказывать. Мы носили с собой стульчик-раскладушку и ходили так до больницы", - вспоминает сам мальчик.

Несколько раз Лев учился ходить - вслед за сбоем нервной системы случился обширный тромбоз, и все пришлось начинать заново. Собственное бессилие очень его тяготило, он упорно занимался, смог восстановиться, врачи только удивлялись. Казалось, болезнь отступила. И тут случился рецидив. Все началось как в первый раз - высокая температура и боли по всему телу. Стало ясно - на стандартные методы болезнь уже не реагирует.

"Единственным шансом является проведение иммунотерапии с использованием трансплантации костного мозга. Терапию необходимо начать в ближайшие сроки, потому что заболевание развивается крайне быстро и крайне неблагоприятно", - объяснила Любовь Цветкова, врач-гематолог клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

В составе терапии есть дорогостоящий препарат Besponsa, курс лечения им стоит больше двух миллионов рублей. Маме, которая воспитывает детей одна, не под силу его оплатить.

"Прошу всех, у кого есть дети, кто знает, как тяжело, когда болеют дети, прошу помочь. Любая сумма, любая помощь очень нужна, очень важна. Люди, которые жертвуют и не остаются безразличны, - это своеобразные ангелы для нас. Я прошу всех ангелов быть с нами и спасти моего сына", - говорит мама.

Состояние мальчика ухудшается, счет идет буквально на дни. Но Лев очень верит в свое выздоровление - непрерывно учится и мечтает об одном.

"Очень хочется выйти, поехать домой, чтобы вот это все прекратилось", - рассказывает он.

Вместе мы можем помочь осуществить это самое сокровенное желание.

Наталья Тарасова, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

Времени у Лёвы очень мало, агрессивная болезнь быстро прогрессирует. Начать терапию мальчику нужно как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Льва Батухтина, программа 1652

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