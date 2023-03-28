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Трамп рекомендовал американцам молиться после слов Путина

10:20
  • вторник
  • 28 марта 2023

Американским правительством управляют некомпетентные люди

Гражданам США нужно начать молиться после решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает издание Newsweek. Экс-президент подчеркнул, что текущее руководство США само довело ситуацию до такого состояния.

"Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "большими вещами". Эту ситуацию вызвали мы – это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", - сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

На прошлой неделе Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия. По словам Путина. Россия и Белоруссия уже начали переоборудование белорусских самолетов и к лету завершат строительство специального хранилища для такого оружия. При этом, подчеркнул наш лидер, Россия, не нарушает международных обязательств.

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