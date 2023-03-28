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Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал свою вину

10:38
  • вторник
  • 28 марта 2023

Жертвами пожара стали 23 человека

Андрей Смирнов — организатор и владелец частного приюта в Кемерове, сгоревшего в декабре 2022 года — признал свою вину в случившемся.
Хозяина сгоревшего приюта в Кемерове отправили в СИЗО

Во вторник, 28 марта, в зале суда Смирнов заявил, что полностью признает свою вину в трагедии, которая унесла жизни 23 человек, сообщает ТАСС.

В ночь на 24 декабря 2022 года в Кемерове загорелся нелегально работающий приют. Владелец учреждения был задержан, ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. После задержания мужчина рассказал, что у него жили бездомные, которых он сам подбирал. Людей привозили к нему полиция, их также доставляли из больниц.

В МЧС рассказали, что пожар мог начаться из-за неправильного обращения с электрооборудованием или из-за неправильной эксплуатации печи.

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Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
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