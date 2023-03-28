Брюссель решил разъяснить Киргизии природу санкций против России

ЕС стремится установить каналы коммуникации со странами, не присоединившимися к санкциям

Евросоюз планирует отправить в Киргизию миссию, которой предстоит укрепить и улучшить отношения между Брюсселем и Бишкеком в условиях антироссийских санкций. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал спецпредставитель Евросоюза Дэвид О'Салливан.

Чиновник заявил, что в ЕС не хотели бы, чтобы вопрос санкций стал препятствием для развития отношений между Европейским союзом и Киргизией, принимая во внимание, что у Киргизии сильные и обширные торгово-экономические связи с Россией.

Брюссель не намерен наносить ущерб российско-киргизским отношениям, заверил О'Салливан, однако в Киргизии "должны лучше понимать природу и характер санкций". Для этого ЕС планирует направить в Бишкек специальную миссию осенью 2023 года.

Представитель Евросоюза отметил рост экспорта товаров из Евросоюза в Киргизию по итогам 2022 года и заявил, что в Брюсселе хотят "пойти на диалог с властями, чтобы проанализировать движение продуктов", поскольку "если они поступают в Россию, то хотели бы, чтобы был поставлен запрет", сообщает "Интерфакс".

В феврале Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Киргизия была в числе государств, которые воздержались при голосовании.

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