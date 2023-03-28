Бочкарев: платформа станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готова на 50%

Завершается возведение основных конструкций свода платформенной части

Устройство основных конструкций платформы станции "Физтех" участка продления Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро выполнено на 50%. Об этом во вторник, 28 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что в целом на станции "Физтех" монолитные работы выполнены более чем на две трети, а конструкции самой платформы – наполовину. Сейчас завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции с помощью передвижной металлической опалубки. По словам Бочкарёва, устройство основных конструкций активно ведется и в двух вестибюлях "Физтеха" – идет бетонирование технических уровней.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что в северном вестибюле, обеспечивающим выход на Дмитровское шоссе, монолит готов почти наполовину, а в южном, находящимся со стороны бульвара Академика Ландау – более чем на треть. Строители также продолжают внутреннее обустройство перегонных тоннелей и возведение притоннельных сооружений перегонов.

Протяженность нового строящегося участка продления Люблинско-Дмитровской линии составляет около шести километров и включает три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Новые станции улучшат транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселок Северный.

Напомним, при участии специалистов ГК "Мосинжпроект" ранее построены и введены два участка Люблинско-Дмитровской линии: в 2016 году были открыты для пассажиров станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская", в 2018 году – станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". В 2022 году введен вестибюль №2 стации "Окружная" – завершено формирование крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции метро и МЦК, платформу МЦД и наземный транспорт, значительно улучшившего транспортного обслуживания ряда районов севера столицы.

В 2023 году "Мосинжпроект", обладающий огромным опытом и компетенциями в подземном строительстве и солидным портфелем реализованных проектов, отмечает 65-летие: с 2011 года при участии Группы копаний построено 70 станций, свыше 150 км путей и 11 электродепо. С 1 марта 2023 года полностью открыто движение по Большой кольцевой линии – самому протяженному в мире 70-километровому метрокольцу, – на котором расположена 31 станция. Продолжается строительство участков продления и создание новых радиальных линий метро.

"Физтех" – станция мелкого заложения с платформой островного типа. Она запроектирована классическим подземным сводом. Руководитель строительства Антон Антонов рассказал, что станция будет оформлена в светлых тонах, без колонн и пилонов.

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