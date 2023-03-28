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Байден пошутил про мороженое во время обсуждения трагедии в Нэшвилле

11:08
  • вторник
  • 28 марта 2023

Погибли шесть человек

Президент США Джо Байден пошутил про мороженое на выступлении по стрельбе в школе Нэшвилла.

"Меня зовут Джо Байден, я - муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я спустился вниз, потому что здесь обещали мороженое. Кстати, наверху у меня полный холодильник мороженого. Вы думаете, я шучу? Я не шучу", -  сказал Байден.

После этого Байден сказал несколько слов о стрельбе информация о причинах и обстоятельствах происшествия на данный момент уточняется. Президент также выразил соболезнование семьям пострадавших и погибших, пишет канал CBS News.

Стрельба в школе христиан-пресвитерианцев в Нэшвилле в американском штате Теннесси произошла 27 марта. Ее устроила 28-летняя девушка, вооружившись двумя штурмовыми винтовками. По последним данным, погибли шесть человек, включая трех детей. Злоумышленницу ликвидировали.

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