МИД: Белоруссия вынуждена реагировать на наращивание потенциала НАТО

Никакие договоры не нарушены

Размещение на территории Белоруссии ядерных боеприпасов не противоречат международному праву, в частности положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом во вторник, 28 марта, заявили в пресс-службе МИД Белоруссии. Страна вынуждена реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах

"Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО", - передает сообщение ТАСС.

В МИД напомнили, что на территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.

"Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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